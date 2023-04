O batranica a fost lovita de o masina pe trotuar, pe strada Fabricii, din Cluj-Napoca.Martorii spun ca femeia a fost ranita de un sofer neatent. "Un conducator auto, in varsta de aproximativ 35 de ani, ar fi surprins si accidentat, in timpul efectuarii unei manevre de mers inapoi, o femeie de circa 70 de ani, care se afla in deplasare pe trotuar.Testarea conducatorului auto cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Femeia a fost preluata de un echipaj medical", spun cei de la Politia ... citeste toata stirea