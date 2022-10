Accident pe strada Frunzisului in aceasta dimineata, doi raniti, traficul a fost blocat zeci de minute

Accident pe strada Frunzisului in aceasta dimineata, doua persoane de 72 si 74 de ani raniti grav dupa ce au incercat sa treaca ilegal strada, traficul a fost blocat zeci de minute.Accidentul s-a produs in jurul orei 9 dimineata. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de prim-ajutor cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta; aici echipajele au gasit o femeie si un barbat, in varsta de aproximativ 70 de ani, ce prezentau mai multe ... citeste toata stirea