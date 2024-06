Accident pe strada Napoca din Cluj-Napoca in aceasta dupa-masa, traficul a fost paralizat, 3 raniti

Accident pe strada Napoca din Cluj-Napoca in aceasta dupa-masa, traficul a fost paralizat.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 13, fiind implicate doua autoturisme. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca o femeie de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi patruns pe strada Napoca dinspre o strada secundara, fara a acorda prioritate de trecere, intrand in coliziune cu un autovehicul condus de o femeie de 42 de ani, din acelasi municipiu, ulterior ... citește toată știrea