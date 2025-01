Accident pe strada Oasului din Cluj-Napoca. Un sofer a pierdut controlul volanului si a rupt bransamentul de gaz VIDEO

Un accident de circulatie a avut loc pe strada Oasului din Cluj-Napoca, in directia Chinteni. Solicitare la 112 a venit in dimineata de 1 ianuarie 2025 , in jurul orei 7.00, dupa ce un conducator auto a pierdut controlul asupra vehiculului, intrand cu masina intr-un gard si distrugand astfel bransamentul de gaz al unei case din zona.La fata locului au intervenit echipaje de pompieri si politisti ... citește toată știrea