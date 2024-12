Accident pe strada Oasului din Cluj-Napoca! Un tramvai a intrat intr-o Skoda FOTO/VIDEO

Accident intre un tramvai si o masina pe strada Oasului, in sensul giratoriu cu strada MaramuresuluiUn accident rutier a avut loc aseara pe strada Oasului din Cluj-Napoca, la intersectia cu strada Maramuresului, in sensul giratoriu. In incident au fost implicate un tramvai si un autoturism Skoda.In incident a fost implicat travaiul 102 , care circula pe B-dul Muncii in Cluj-Napoca. Impactul a provocat avarii semnificative masinii, insa tramvaiul a suferit doar pagube minore.La fata ... citește toată știrea