Accident pe strada Oasului din Cluj! O dubita a lovit un stalp de curent, care s-a daramat peste alta masina. Trei persoane au fost ranite - FOTO

Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente pe strada Oasului din Cluj-Napoca. Evenimentul rutier a avut loc in apropiere de piata Karl Liebknecht, din Iris.Din primele informatii o masina a lovit un stalp, acesta cazand pe alt autoturism. Potrivit martorilor, traficul in zona este ingreunat, iar circulatia tramvaielor a fost oprita. Trei persoane au fost ranite.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada ... citește toată știrea