Accident pe Traian Vuia in aceasta dimineata, soldat cu patru raniti si mai multe masini avariate.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 5.30, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare s-a stabilit ca o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 67 de ani, in directia localitatii Apahida ar fi patruns pe sensul opus, ca urmare a pierderii controlului directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, ... citeste toata stirea