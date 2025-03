Accident pe un drum din Cluj: Un sofer a scapat ca prin urechile acului, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat

Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:15, in localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, accidentul a implicat un autoturism care s-a rasturnat pe marginea drumului. Soferul poate spune ca si-a trait norocul pe toata viata, avand in vedere ca nu au fost inregistrate victime. ... citește toată știrea