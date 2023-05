Accident dimineata in Jucu. Pompierii au fost chemati sa intervina, dupa ce o masina a intrat cu viteza intr-un restaurant la iesirea din localitate."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un eveniment rutier petrecut la iesirea din localitatea Jucu de Mijloc. Alerta a venit in jurul orei 04.00, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ. Echipajele operative au gasit un autoturism ... citeste toata stirea