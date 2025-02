Accident rutier cu trei masini implicate pe o strada din Cluj! Un baiat de 7 ani si un barbat au fost raniti. Medicii intervin de urgenta

Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astazi, 11 februarie, pe strada Fabricii din Cluj-Napoca. Apelul catre salvatori a fost facut in jurul orei 15:36.Din primele informatii, este vorba despre un eveniment rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, un baiat de 7 ani a fost evaluat din punct de vedere medical, insa nu a necesitat transportul la spital.In aceste momente un barbat primeste ingrijiri medicale, urmand sa se ... citește toată știrea