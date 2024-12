Accident rutier GRAV in Cluj! O persoana a ramas incarcerata dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat. Elicopterul SMURD a fost solicitat/Trafic BLOCAT

UPDATE 13:12Persoana blocata in autoturism, o femeie de aproximativ 45 de ani, a fost extrasa in siguranta de catre salvatori. Un barbat, de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital cu elicopterul. Alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost si ele transportate la spital.,,Pompierii au extras in siguranta o femeie de aproximativ 45 de ani. De asemenea, un barbat de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital cu elicopterul. Au mai fost transportati la spital o femeie ... citește toată știrea