Accident rutier GRAV intr-o comuna din Cluj. O masina a aterizat sub un pod / Un barbat a fost transportat la spital - FOTO

Un accident rutier grav a avut loc in in zona localitatii Manastirea, astazi, 23 noiembrie. Apelul de urgenta a fost facut in jurul orei 08:00 dimineata.Din primele informatii, un barbat a fost grav ranit si primeste in aceste momente ingrijiri medicale din partea echipajelor SMURD care au intervenit de urgenta la incidentul rutier.In aceste momente nu au fost publicate detalii despre cum s-a petrecut evenimentul rutier.,,Interventia de la Manastirea este inca in desfasurare, un barbat ... citește toată știrea