Accident rutier GRAV intr-o localitate din Cluj! Doua persoane, blocate in masina dupa impactul intre doua autoturisme. Medicii intervin de urgenta

Update: 11:00Cele doua persoane care au ramas blocat in urma incidentului rutier au fost extrase in siguranta de catre pompieri. O femeie, de aproximativ 65 de ani, si un barbat, de 68 de ani, urmeaza sa fie transportata la spital.,,Ambele persoane au fost extrase in siguranta de catre pompieri. Ambele sunt constiente si cooperante. Pana acum, o femeie de aproximativ 65 de ani va fi transportata la spital. De asemenea, va fi transportat la spital un barbat de 68 de ani.", a precizat ISU Cluj. ... citește toată știrea