Accident rutier GRAV la Cluj Arena! Doua masini s-au facut praf in urma impactului. Un barbat a fost transportat de urgenta la spital- FOTO

Un accident rutier grav a avut loc astazi, 21 decembrie, in zona Cluj Arena, pe strada Splaiul Independentei, in jurul orei 08:40.Potrivit martorilor, trei autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier, doua dintre acestea fiind avariate puternic in urma impactului.In aceste momente nu se cunosc detalii despre starea victimelor care se aflau inauntrul autoturismelor.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au ... citește toată știrea