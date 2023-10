Accident rutier in aceasta dimineata in Dej, o femeie a fost transportata la spital dupa ce si-a lovit masina de o autoutilitara.Accidentul a avut loc in jurul orei 7 dimineata la intersectia strazilor 1 Mai cu Dumbrava Rosie din Dej. Din primele cerecetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca o femeie, de 31 de ani, din Dej, care circula cu autoturismul pe strada 1 Mai, ar fi efectuat virajul la stanga pentru a patrunde pe strada Dumbrava Rosie, ... citeste toata stirea