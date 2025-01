Accident rutier in Cluj-Napoca. Traficul este aglomerat dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit

Un accident rutier a avut loc astazi, 13 ianuarie, pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, in jurul orei 09:30. In urma incidentului, traficul dinspre Sala Sporturilor spre Calvaria e oprit.Potrivit martorilor, doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier, dintre care unul cu numere de Cluj. Din fericire, ... citește toată știrea