Accident rutier in comuna Cojocna, judetul Cluj. Un autoturism a fost complet avariat

Un accident rutier a avut loc luni dimineata, 7 martie, in comuna Cojocna, juidetul Cluj. O masina este complet avariata, iar cele trei persoane care se aflau in masina in momentul accidentului sunt constiente si au reusit sa iasa fara ajutor din autoturism.Pompierii au sosit la fata locului cu autospeciala de descarcerare de care nu a mai fost nevoie pentru ca cele trei persoane din autoturism au reusit sa iasa singure. La fata locului s-au mai deplasat si un echipaj SMURD si un echipaj SAJ. ... citeste toata stirea