Accident rutier in Feleacu, Cluj! O femeie a fost transportata la spital in urma impactului

Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva momente in comuna clujeana Feleacu.La fata locului ajuns pompierii, dar si o ambulanta. Doua masini s-au ciocnit, o femeie avand nevoie de ajutorul medicilor. Aceasta a fost transportata la spital.,,Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in ... citește toată știrea