Accident rutier in Feleacu, Cluj! Trei masini s-au lovit puternic. Un copil de trei luni, evaluat de medici - FOTO

Un accident rutier a avut loc in Feleacu, astazi, 14 februarie 2025, in jurul orei 10:00. Din primele informatii, cel putin doua autoturisme au fost implicate.Un echipaj ISU Cluj se deplaseaza in aceste momente pentru a asigura zona. Din primele informatii nu exista victime ranite grav, cel mai probabil, incidentul rutier soldandu-se doar cu pagube materiale.,,Acum a plecat echipajul pentru a asigura zona. Nu sunt victime anuntate", a transmis ISU Cluj pentru Stiri de Cluj.UPDATE 11:04Un ... citește toată știrea