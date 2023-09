Accident rutier in Gilau, un motociclist a ajuns inconstient.Accidentul a avut loc in urma cu putine momente in Gilau. La fata locului au intervenit de urgenta echipaje de pompieri de la Inspectoratul epntru Situatii de Urgenta. "Din primele informatii, in accident a fost implicat un motociclist, care este inconstient. Acesta primeste ingrijiri medicale. La fata locului sunt prezente echipajele de la Garda de Interventie Gilau, fiind ... citeste toata stirea