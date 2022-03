Accident rutier in judetul Cluj. Un tanar si o femeie au ajuns la spital

Pompierii clujeni au avut in aceasta dimineata o interventie la un accident rutier petrecut in localitatea Macau, comuna Aghiresu. In momentul in care au ajuns la fata locului, salvatorii au gasit un autoturism avariat si doua persoane iesite din acesta."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut in localitatea Macau, comuna Aghiresu. Apelul de urgenta s-a dat in jurul orei 6:20, iar pompierii din cadrul Garzii ... citeste toata stirea