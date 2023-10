Accident, azi-noapte, in Piata Cipariu. O tanara a ajuns la spital." Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati, in jurul orei 3.20, pentru a interveni la un accident rutier petrecut in zona Pietei Cipariu din municipiul Cluj-Napoca. La fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD, unde ... citeste toata stirea