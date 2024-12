Accident rutier intr-o comuna din Cluj! O masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. Medicii au intervenit de urgenta

Un accident rutier a avut loc pe raza localitatii Cornesti, judetul Cluj, astazi, 28 decembrie, in jurul orei 12:10.Din primele informatii, in evenimentul rutier a fost implicat un autoturism care s-a rasturnat in afara partii carosabile. Doua persoane au fost evaluate de catre paramedicii SMURD, insa au refuzat transferul la spital.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au ... citește toată știrea