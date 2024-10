Accident rutier intr-o localitate din Cluj. Doua persoane au fost consultate de echipajul medical dupa impactul intre doua masini - FOTO

Un accident rutier a avut loc in localitatea Stejeris, din comuna Moldovenesti, marti, 29 octombrie, in jurul orei 10:50.Din primele informatii a fost vorba despre o tamponare intre doua masini. Echipajele SMURD au evaluat la fata locului, in aceste momente, trei persoane ranite in urma evenimentului rutier.,,A fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme. Sunt evaluate doua persoane in aceste momente", a transmis ISU Cluj pentru Stiri de Cluj.Din fericire, persoanele consultate de ... citește toată știrea