Accident rutier intr-o localitate din Cluj! O masina a intrat intr-un cap de pod. Trei persoane, transportate de urgenta la spital

Un accident rutier a avut loc astazi, 28 ianuarie, pe raza localitatii Ploscos, judetul Cluj. Apelul catre salvatori a fost facut in jurul orei 08:20.Din primele informatii, in evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism care a intrat intr-un cap de pod.Din fericire, nu au existat persoane incarcerate. Trei barbati primesc in aceste momente ingrijiri medicale din partea ISU Cluj.Salvatorii clujeni participa la aceasta misiune cu o autospeciala cu modul de descarcerare, o ... citește toată știrea