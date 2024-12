Accident rutier intre doua autocamioane in Cluj! Doi barbati au fost transportati de urgenta la spital

UPDATE: 10:56Doi barbati au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale suplimentare in urma evenimentului rutier.---Un accident rutier a avut loc intre Floresti si Gilau, in zona reprezentantei MAN, astazi, 16 decembrie, in jurul orei 10:30.Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate doua autocamioane, iar un barbat de aproximativ 35 de ani primeste in aceste momente ingrijiri medicale, din partea unui echipa SAJ, dupa ce a fost extras de catre pompieri din ... citește toată știrea