Pompierii clujeni au intervenit azi noapte, in jurul orei 3, la un accident rutier pe strada Platanilor. Un tanar de 22 de ani, soferul implicat in accident, a iesit singur din autoturismul avariat."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta noapte la un accident rutier petrecut pe Strada Platanilor din Cluj-Napoca. Salvatorii au primit apelul de ... citeste toata stirea