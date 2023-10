"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Turda-Cluj-Napoca, in zona localitatii Feleacu, judetul Cluj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, in care se aflau aproximativ 10 pasageri. Potrivit ... citeste toata stirea