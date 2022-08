Accident rutier la Turda: Au fost implicate doua autoturisme. Un barbat de 74 de ani a fost ranit

Un accident rutier grav a avut loc sambata, 27 august, pe strada Gheorghe Baritiu din municipiul Turda. In accident au fost implicate doua masini.Accidentul s-ar fi produs intre o masina condusa de barbat in varsta de 29 de ani, din Alba Iulia si o alta masina condusa de un barbat in varsta de 74 de ani, din Turda.In urma accidentului, soferul de 74 de ani a fost ranit."La data de 27 august a.c., in jurul orei 12.55, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe ... citeste toata stirea