Accident rutier pe centura Floresti - Grigorescu. Un TIR s-a rasturnat in curba ,,deja celebra"

Un eveniment rutier a avut loc pe centura Floresti - Grigorescu, in cursul zilei de astazi, 18 decembrie, in jurul orei 07:30.Mai exact, un TIR s-a rasturnat in curba ,,deja celebra", in care au avut loc in ultima vreme mai multe accidente rutiere de acest gen.Din fericire, incidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind nevoie de interventia echipajelor ISU pentru a acorda ajutor medical persoanelor implicate.