Accident rutier pe DN1 E60 intre doua autoturisme. O femeie a fost transportata la spital - FOTO

Un accident rutier a avut loc pe DN1 E60, in zona comunei Ciucea, astazi, 27 septembrie, in jurul orei 8:20.Evenimentul rutier s-a petrecut intre doua autoturisme, in urma caruia o femeie de aproximativ 50 de ani primeste ingrijiri medicale din partea medicilor.O masina a fost avariata puternic in urma coliziunii.Pentru aceasta misiune a fost alocata o autospeciala cu modul de descarcerare.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier ... citește toată știrea