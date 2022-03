Accident rutier pe strada Horea din Cluj-Napoca / A fost blocata circulatia tramvaiului pe ambele sensuri

Un accident rutier, in aceasta dimineata, pe strada Horea din Cluj Napoca, a blocat circulatia tramvaiului pe ambele sensuri. Pompierii au intervenit cu o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Cluj-Napoca. Au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. In momentul in care au ajuns la locul interventiei, pompierii au gasit ambele autovehicule ... citeste toata stirea