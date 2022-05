Accident rutier produs pe DN1 E60, in afara localitatii Capusu MareUn autoturism condus de o femeie in varsta de 31 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa in directia municipiului Oradea ar fi patruns pe sensul opus, intrand in coliziune frontal cu un ansamblu de vehicule, condus de un ... citeste toata stirea