Accident rutier teribil pe Bulevardul Muncii din Cluj! O femeie si doi copilasi transportati de urgenta la spital. Femeia, incarcerata, este in stare grava

Un accident rutier serios a avut loc in urma cu putin timp pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca, unde doua autoturisme au fost implicate. Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit rapid pentru a salva o femeie in varsta de aproximativ 45 de ani, care a ramas incarcerata intr-unul dintre vehicule.Dupa o interventie prompta, femeia a fost extrasa in siguranta si predata echipajelor medicale in stare grava. Victima a fost intubata si transportata de urgenta la spital cu ... citește toată știrea