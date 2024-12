Accident spectaculos in Cluj. O dubita s-a rasturnat pe carosabil - FOTO

Un accident rutier a avut loc inca de la primele ore ale diminetii in judetul Cluj, astazi, 28 decembrie, in jurul 07:30.Potrivit martorilor, o dubita s-a rasturnat cu totul pe partea carosabila, la coborarea de la Izvoru Crisului spre Huedin.Deocamdata, nu se cunosc detalii despre starea soferului sau a altor persoane implicate in ... citește toată știrea