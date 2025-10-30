Editeaza

Accident spectaculos in Cluj: Un TIR s-a rasturnat, iar soferul a reusit ca prin minune sa iasa singur dintre fiare: A fost dus la spital

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:49
Un accident rutier a avut loc in urma cu putine minute pe Drumul National 1 E60, in apropiere de localitatea Dumbrava, judetul Cluj. Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca si echipajele Garzii Gilau au fost alertati de urgenta.
Interventie rapida a pompierilor clujeniLa fata locului, pompierii au gasit un TIR rasturnat in afara partii carosabile, traficul fiind afectat pe ambele sensuri de mers. Pompierii au actionat imediat pentru asigurarea zonei si prevenirea unui posibil incendiu, ...citește toată știrea

