Accident STRANIU in Piata Unirii, cu un biker. Motocicleta a mers singura 100 de metri si a lovit o femeie nevinovata - FOTO

Un accident straniu s-a petrecut in Piata Unirii, marti, 29 martie, in jurul orei 13.30. A fost ranit un motociclist, dar si o femeie, aflata la 100 de metri distanta de locul in care s-a produs incidentul rutier.Cum s-a derulat straniul accident din Piata UniriiIn jurul orei 13.30, un taximetrist a iesit in standul din fata Universitatii de Arta si Design Cluj. Soferul a intrat pe banda de circulatie si i-a taiat calea unui motociclist, care se deplasa spre intersectia cu strada Regele ... citeste toata stirea