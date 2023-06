Accident sub podul Calvaria din Manastur, un tramvai implicat, traficul este blocat.La fata locului se deplaseaza echipaje de urgenta. In accident au fost implicate un tramvai si un autoturism. Traficul rutier a fost blocat.Revenim cu informatiiFoto Alina Pernes / Facebook.comUPDATE Pompierii de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident petrecut pe strada Plopilor. In accident au ... citeste toata stirea