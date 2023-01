Accident teribil in Bunesti, Cluj! Un dejean a intrat cu masina intr-un podet de beton

Pompierii din Dej au intervenit in cursul noptii trecute pentru a descarcera un barbat ramas blocat intr-un autoturism iesit in afara partii carosabile, pe raza localitatii Bunesti, comuna Mintiu Gherlii.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ. Salvatorii au gasit incarcerat in autoturism un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani, in stare de inconstienta si care prezenta multiple traumatisme.A fost realizat accesul catre ... citeste toata stirea