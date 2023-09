Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Poieni."In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat atunci cand au ajuns echipajele operative la fata locului.Din fericire, nu au existat victime incarcerate, iar doi barbati au primit ingrijiri medicale. In cele din urma, unul dintre acestia, in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost transportat la spital", transmite ISU ClujLa ... citeste toata stirea