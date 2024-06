Accident tragic in Cluj-Napoca! Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un tren. Medicii nu au mai putut face nimic - VIDEO

Un barbat a fost lovit de un tren, sambata, sub podul IRA din Cluj-Napoca. Din pacate medicii nu au mai putut face nimic.,,Doua autospeciale si un echipaj SAJ au fost alertate de putine momente cu privire la un incident in apropierea podului IRA unde un barbat ar fi fost lovit de tren. In momentul sosirii echipajelor operative barbatul prezenta leziuni incompatibile cu viata.", transmite ISU Cluj.Atentie, urmeaza informatii cu un puternic impact emotional!Potrivit surselor Stiri de Cluj ... citește toată știrea