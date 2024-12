Accident TRAGIC in Cluj! O femeie a fost lovita mortal de o masina, pe trecerea de pietoni. Medicii nu au mai putut face nimic

O femeie si-a pierdut viata in aceasta diminata, dupa ce a fost spulberata de un sofer pe trecerea de pietoni.Totul s-a intamplat in jurul orei 07.15 in localitatea Copaceni, comuna Sandulesti, pe sensul de mers Turda spre Cluj-Napoca.Femeia traversa strada pe o trecere nesemaforizata moment in care a fost izbita in plin de sofer.,,Din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 59 de ani, din comuna Mihai Viteazu, in timp ce conducea un autoturism ar fi accidentat un pieton aflat in ... citește toată știrea