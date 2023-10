Un accident teribil a avut loc in dimineata de sambata, 21 octombrie, pe DN1-E60, in zona localitatii Martinesti, judetul Cluj. Din primele date, un sofer a murit dupa ce ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, parasind partea carosabila si intrand in santul din dreapta a directiei de mers.Barbatul a fost proiectat pe partea carosabila in urma impactului violent, iar din nefericire, echipajul medical a pronuntat decesul acestuia."La data de 21 octombrie a.c., in jurul orei 08.45, a ... citeste toata stirea