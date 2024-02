Accident tragic pe DN1 E60! Un barbat a murit in urma impactului violent - FOTO

Pompierii din cadrul Detasamentelor 2 Cluj-Napoca si Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Dumbrava. Un barbat a fost descarcerat, insa din pacate prezinta leziuni incompatibile cu viata. Un alt barbat, in varsta de aproximativ 50 de ani va fi transportat la spital."Din primele date, in accident au fost implicate un autotren si o autoutilitara. In autoutilitara se afla incarcerat un barbat, inconstient.Echipajele lucreaza ... citește toată știrea