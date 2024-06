Accident urmat de un incendiu in aceasta dupa-masa pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, la intrarea in Gilau.La fata locului au ajuns pompieri din Gilau, Floresti si Cluj-Napoca, cu doua autospeciale cu modul de descarcerare si pentru stingerea incendiilor, doua echipaje de prim-ajutor SMURD, plus si unul al Serviciului de Ambulanta Judetean. In momentul sosirii echipajelor operative, autoturismul iesit in afara partii carosabile era cuprins in mare parte de flacari. Ocupantii - ... citește toată știrea