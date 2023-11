Dimineata plina de accidente rutiere in judetul Cluj! Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, in localitatea Negreni. Este al treilea incident rutier din dimineata de sambata."Echipajele operative au gasit la fata locului un autoturism rasturnat pe plafon, insa din fericire nu exista victime incarcerate.Un barbat si o femeie au reusit sa iasa singuri afara, fiind evaluati in aceste momente de catre paramedicii SMURD", ... citeste toata stirea