Accidente pe munte: Salvamontistii au avut 25 de cazuri in ultima zi, inclusiv la Cluj! Recomandarile salvamontistilor clujeni pentru drumetii in siguranta

A inceput sezonul drumetiilor iar asta aduce cu sine si mai multe accidentari pe munte. Salvamontistii au primit in ultimele 24 de ore 25 apeluri prin care li se solicita sa intervina de urgenta. In cazul acestor interventii au fost salvate 44 de persoane. Dintre acestea, 14 au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Din pacate o persoana si-a pierdut viata pe munte. La Cluj a fost inregistrat un singur caz in ultima zi.Apeluri Salvamont in ultimele 24 de ... citește toată știrea