Accidente pe partiile din Cluj, in vacanta de Craciun! Doua persoane au ajuns la spital. Recomandarile salvamontistilor clujeni

In vacanta de Craciun salvatorii montani din cadrul Salvamont-Salvaspeo Cluj si cei din Formatia Vladeasa au fost solicitati sa intervina in nu mai putin de 15 cazuri.Astfel, in perioada 24-29 decembrie 2024, salvamontistii au intervenit la 8 accidentari pe partiile de la Buscat si 7 la Marisel. Doi accidentati au fost predati ambulantei.Din fericire, nu au existat cazuri grave in perioada mentionata.Recomandarile salvamontistilor clujeni in cazul in care sunteti martor la un accident pe ... citește toată știrea