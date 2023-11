Accidentul cu doi raniti din Vultureni, din aceasta dimineata, a fost cauzat de soferul unui microbuz, care a pierdut controlul asupra masinii.Accidentul a avut loc pe DJ 109, in localitatea Vultureni. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 38 de ani, din comuna Rascruci, care conducea un microbuz in care se aflau trei pasageri, intr-un varf de rampa ar fi incercat sa evite coliziunea cu un utilaj care se deplasa in aceeasi directie si ar fi ... citeste toata stirea