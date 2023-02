Accidentul cu trei raniti si trei masini avariate din Fizesu Gherlii, provocat de un sofer care nu s-a asigurat

Accidentul cu trei raniti si trei masini avariate din Fizesu Gherlii, din aceasta dimineata, a fost provocat de un sofer care nu s-a asigurat la patrunderea pe drumul cu prioritate.Accidentul, soldat cu ranirea a trei persoane intre care o minora de 15 ani, si avarierea a trei masini, s-a petrecut pe DJ 109C, in Fizesu Gherlii, in jurul orei 10.10. "Din primele date s-a constatat ca un barbat in varsta de 54 de ani, din municipiul Gherla, nu s-ar fi asigurat la patrunderea cu autoturismul pe ... citeste toata stirea